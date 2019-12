„Wakanda”, GAFA Departamentului american de Agricultură

Până miercuri, Wakanda a apărut pe site-ul Departamentului de Agricultură din Statele Unite, pe o listă care mai cuprindea statele Columbia, Costa Rica, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama și Peru, potrivit nbcnews.com. Gafa oficialilor americani a fost semnalată de Francis Tseng, de la organizația de cercetare Jain Family Institute, care a descoperit-o.

Wakanda este de fapt o țară fictivă, situată în Africa Sub-Sahariană, creată de Stan Lee și Jack Kirby, părinții universului Marvel Comics. Prima sa apariție a fost în 1966, în ”Fantastic Four”, Watanka fiind casa supereroului Black Panther.

Ulterior, Watanka a mai apărut în producțiile ”Captain America: Civil War” (2016), ”Black Panther” (2018), ”Avengers: Infinity War” (2018) și ”Avengers: Endgame” (2019). Francis Tseng, un inginer software din New York care căuta date cu privire la tarifele agricole practicate de Statele Unite pentru un program bursier pe care îl urmează, a observat primul includerea Wakandei pe lista de tarife oficială a Statelor Unite și a anunțat descoperirea pe

„Am fost foarte confuz la început și mă gândeam că poate nu îmi amintesc bine numele țării din film și o confund cu altceva”, a declarat Tseng, potrivit nbcnews,com.

După ce lista a fost corectată, Tseng a scris pe Twitter: „Departamentul pentru Agricultură a înlăturat Wakanda de pe listă. Bănuiesc că acum suntem și cu ea într-un război comercial”.

well, the USDA took Wakanda off the list. guess we\"re in a trade war with them too https://t.co/uee8f0WqiS https://t.co/kTYBjIAvfe

Departamentul pentru Agricultură a recunoscut că Wakanda se afla de câteva săptămâni pe lista oficială a țărilor cu care SUA fac comerț. Potrivit acordului, americanii cumpărau din țara supereroilor Marvel, printre altele, măgari, catâri, bardoi, porci de Guineea, oi, capre, vite, rațe, cartofi, castane etc.

La o zi de la înlăturarea țării din lista schimburilor comerciale, Departamentul de Agricultură (USDA) a revenit cu un mesaj animat amuzant, însoțit de precizarea: „relațiile cu Wakanda vor rămâne mereu strânse #WakandaForever ”.

While we removed the Kingdom of Wakanda from our list of US free trade partners, our relationship will always be strong #WakandaForever pic.twitter.com/wiRSCIdfGh