"Nu suntem singurii care se confruntă cu pandemia, soluțiile peste tot în lume sunt mai mult sau mai puțîn asemănătoare. Peste tot soluțiile nu sunt individuale ci sunt colective.

Avem astăzi două noi recorduri care nu ne bucură: cel mai mare număr de infectați cu covid19, pacienți internați, și cel mai mare număr de pacienți internați la AȚI cu covid19. Va fi nevoie de un efort al fiecăruia pentru a ne găși la ieșirea din această pandemie.

Prioritățile în această perioada sunt clare: prioritatea 0 este salvarea de vieți, limitarea la un minimum a decesurilor evitabile, limitarea problemelor socio economice care derivă din această situație. Cred că e un moment important de solidaritate pentru noi toți. O mobilizare dificilă și greu de îndurat dar necesară și care ne va putea duce către o normalitate pe care o dorim.

Acest val 3 nu trebuie să-l judecăm prin prisma cifrelor, valul 3 vine peste valurile anterioare care au lăsat în urmă lor un număr mare de pacienți în secțiile de terapie intensivă. Valul 3 suplimentează numărul deja mare de pacienți. Avem o creștere a ratei de transmitere a virusului. Vedem familii întregi care vin la spital la puțînă vreme după infectarea primului membru.

Se observă scăderea vârstei medie a pacienților de la AȚI. Vedem creșterea numărului de pacienți fără comorbidități particulare. Știam că acest virus face rău oamenilor care au deja anumite comorbidități, acum vedem și persoane sănătoase care nu numai ajuns să fie internate dar dezvoltă forme grave. Avem 167 de copii internați, 16 în secția AȚI, 2 sunt intubati.

Trebuie să spunem că s-a vorbit des despre locurile la AȚI. Vorbim despre o cifra la nivel național. Aș vrea să subliniez că transportul pacientului critic pe distanțe mari este riscant. Este o soluție doar acolo unde nu există alternative. E important să folosim la maximum baza materială și resura umană. Efortul nostru merge în aceste zile către marile orașe acolo unde există baza materială și resursă umană. Sunt 3 măsuri asupra cărora ne-am concentrat.

1 - Am mers către spitale către care ne-ar fi plăcut să nu apelăm, am mers la suplimentarea paturilor, spitalul Fundeni, institutul clinic Fundeni, 70 de paturi cu oxigen și 14 paturi AȚI fie disponibile fie în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București, 35 de paturi la Spitalul Colentina, 2 la Gerota, la Colțea 16 paturi cu oxigen. O creștere a numărului de paturi în unitățile mobile. Creștere de la 8 la 12 paturi la fiecare mașînă.

De mâine vom avea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București. Asta e prima măsură pe care am luat-o în ultimele 48 de ore.

A două este regândirea fluxurilor medicale, o măsură în curs ce are două obiective: reducerea presiunii de pe UPU. Al doilea obiectiv este acela al redirectionarii al urgențelor de patologie non-covid către spitale care până acum nu au oferit îngrijire pentru urgențe. Așa-numitele spitale de cronici care au resurse.

Al treilea punct este măsură concentrării tuturor forțelor în perioada următoare pe ceea ce este exigență momentului: îngrijirea pacienților cu covid19. Asta ar putea să însemne amânarea unor operații elective, ar putea să însemne că anumite spitale sau secții ori resurse umane să fie concentrate către tratamentul pacienților covid19", a declarat Vlad Voiculescu.