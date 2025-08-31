Într-un apel video, Jackson apare la un birou improvizat, având steagul Verdisului în partea dreaptă și un banner cu numele țării în fundal. În locul unui palat prezidențial, liderul autoproclamat transmite mesajele dintr-o casă modestă din Dover, oraș-port situat în sudul Angliei.

Teritoriul revendicat și contextul juridic

Zona revendicată de Jackson, cunoscută sub numele de „Pocket 3”, este o fâșie de pădure de dimensiuni reduse, aproximativ cât Vaticanul, aflată la peste 1.600 km distanță, la granița dintre Croația și Serbia. Din cauza unei dispute de graniță nerezolvate după războiul de independență al Croației, teritoriul nu este revendicat oficial de niciuna dintre cele două state.

Viziunea unui australian

Născut în Australia, Jackson susține că vidul juridic îi oferă temeiul pentru a revendica terenul și a fonda o entitate statală. „Verdis a fost inițial o idee care mi-a venit pe la 14 ani, dar am început s-o dezvolt serios după ce am împlinit 18. A pornit din discuții cu prieteni implicați în activități umanitare, mai ales în Ucraina. Ne-am dorit ceva mai amplu decât simpla oferire de ajutor într-o singură țară”, a declarat el.

It all started as an experiment, but now a 20-year-old man has a country complete with its flag, currency, cabinet, and nearly 400 citizens. Daniel Jackson founded the Free Republic of Verdis, a less than 125 acres of forest along the Danube River between Croatia and Serbia, in a… pic.twitter.com/Xh0wK15yIV — Robbie Mouton (@mcgmouton57) August 3, 2025

Potrivit lui Jackson, Verdis se dorește a fi un stat neutru și un punct de sprijin pentru ONG-uri, valorificând experiența echipei sale în domeniul umanitar. Realitatea de pe teren, însă, s-a dovedit complicată. În octombrie 2023, un grup apropiat proiectului a încercat să stabilească o așezare în zona revendicată, dar autoritățile croate au desființat rapid tabăra. Jackson afirmă că a primit o interdicție permanentă de intrare în Croația, iar ceilalți participanți au fost restricționați temporar, pentru trei luni.

„Am fost de mai multe ori în Verdis înainte ca autoritățile croate să intervină. Am făcut măsurători topografice, am ridicat pentru prima dată steagul în acel an”, a precizat Jackson.

Inspirat de micronațiunea Liberland

Inițiativa nu este unică. Jackson recunoaște că s-a inspirat parțial din proiectul Liberland, o altă „micronațiune” autoproclamată fondată în 2015 de politicianul ceh Vít Jedlička. Liberland oferă cetățenie virtuală și promovează o economie bazată pe criptomonede, însă nu este recunoscută oficial de niciun stat, iar Croația a blocat accesul fizic în zonă.

Jackson afirmă că Verdis urmărește să fie o așezare reală, cu cetățeni care împărtășesc principii comune: „Avem oportunitatea de a testa noi forme de guvernare și de a oferi oamenilor un nou început.”

Cetățenie digitală și acte simbolice

Deocamdată, Verdis există mai ales în mediul digital, printr-un site unde doritorii pot aplica pentru cetățenie. Jackson susține că peste 15.000 de persoane au completat formularul, iar aproximativ 400 au primit deja pașapoarte și acte de identitate. „Au existat cazuri de treceri reușite, dar nu încurajăm folosirea pașapoartelor noastre decât dacă sunt recunoscute oficial”, precizează tânărul, zâmbind.

Thank you @trtworld for doing a story on our beautiful country, the Free Republic of Verdis pic.twitter.com/ZUDxiozwla — Verdis (@verdisgov) August 30, 2025

Viața unui tânăr președinte

În prezent, Jackson locuiește în ceea ce el numește „exil” în Dover, ducând o viață obișnuită de tânăr: socializează, joacă jocuri video și dezvoltă proiectul împreună cu alți „oficiali” ai Republicii Verdis. Conducerea Verdis intenționează să participe la un protest în fața ambasadei Croației din Londra și să organizeze o întâlnire informală cu susținători într-o cafenea locală. „Chiar dacă sunt președintele Verdisului, în același timp trăiesc ca orice alt tânăr de 20 de ani”, spune Jackson.

