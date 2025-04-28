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Un român ar putea primi DAUNE MORALE pentru că o reclamă luminoasă i-a afectat integritatea fizică și psihică

Un român ar putea primi DAUNE MORALE pentru că o reclamă luminoasă i-a afectat integritatea fizică și psihică

Un român ar putea primi DAUNE MORALE pentru că o reclamă luminoasă i-a afectat integritatea fizică și psihică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 apr. 2025, 09:43
Sursărealitatea net

Sentință în premieră într-o instanță din România. Judecătorii constănțeni au dictat în primă instanță plata unor daune morale consistente către un cetățean căruia o reclamă luminoasă de pe un bloc i-a afectat integritatea fizică și psihică.

Potrivit sentinței din prima instanță, bărbatul ar urma să primească 10.000 euro, iar firma care a instalat reclama pe bloc a fost obligată să o îndepăreteze, scrie ziarul Amprenta.

În motivarea hotărârii prin care au dispus acordarea unor daune morale de 10.000 de euro, magistrații de la Judecătoria Constanța au arătat, printre altele, că „nu este posibil ca reclamantul să locuiască în apartament, în condiţii de viaţă normală, fără risc de afectare a sănătăţii şi cu asigurarea limitei normale de confort, atât timp cât poluarea vizuală are efecte nocive asupra sa, şi prin urmare, instanţa va obliga pârâta să desfiinţeze mijlocul (ecran) publicitar montat pe (…)“.

De altfel, reclamantul a fost nevoit inclusiv să se mute la părinții săi, pentru că nu se putea odihni corespunzător, se mai precizează în motivarea deciziei de acordare de daune morale.

Procesul în care au fost stabilite inițial daune morale de 10.000 de euro a ajuns acum la Tribunalul Constanța, după ce compania privată a atacat hotărârea luată în primă instanță de Judecătoria Constanța.

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