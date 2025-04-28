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Un român ar putea primi DAUNE MORALE pentru că o reclamă luminoasă i-a afectat integritatea fizică și psihică
Un român ar putea primi DAUNE MORALE pentru că o reclamă luminoasă i-a afectat integritatea fizică și psihică
Publicat28 apr. 2025, 09:43
Sursărealitatea net
Sentință în premieră într-o instanță din România. Judecătorii constănțeni au dictat în primă instanță plata unor daune morale consistente către un cetățean căruia o reclamă luminoasă de pe un bloc i-a afectat integritatea fizică și psihică.
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