UE și Ucraina, chemate să pregătească o strategie proprie de pace. Andrius Kubilius: "A venit momentul"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 10:46

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, cere Uniunii Europene și Ucrainei să elaboreze o strategie independentă pentru obținerea păcii, în contextul noilor critici lansate de președintele american Donald Trump la adresa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski. Oficialul european consideră că UE și Kievul trebuie să își asume un rol mai important în conturarea unei soluții pentru încheierea războiului, relatează AFP.

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