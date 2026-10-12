UE și Ucraina, chemate să pregătească o strategie proprie de pace. Andrius Kubilius: "A venit momentul"

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, cere Uniunii Europene și Ucrainei să elaboreze o strategie independentă pentru obținerea păcii, în contextul noilor critici lansate de președintele american Donald Trump la adresa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski. Oficialul european consideră că UE și Kievul trebuie să își asume un rol mai important în conturarea unei soluții pentru încheierea războiului, relatează AFP.
Oficialul european Andrius Kubilius a transmis duminică, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Uniunea Europeană și Ucraina ar trebui să își dezvolte propria strategie pentru obținerea păcii.
„Până în prezent, UE este singurul susținător financiar serios al Ucrainei, însă se așteaptă ca leadershipul Statelor Unite să contribuie la aducerea păcii în Ucraina”, a scris comisarul european Într-un mesaj postat pe rețeaua X. Acesta a adăugat: „A venit momentul în care UE și Ucraina trebuie să elaboreze și să pună în aplicare o strategie a păcii independentă”.
Trump cere înlocuirea lui Volodimir Zelenski
Apelul comisarului european vine după ce Donald Trump a lansat noi critici la adresa președintelui ucrainean. Sâmbătă, liderul american i-a cerut lui Volodimir Zelenski „să-și găsească alt președinte”.
Schimbul de declarații are loc în contextul criticilor formulate de Zelenski față de relaxarea sancțiunilor americane impuse petrolului rusesc, pe fondul presiunilor exercitate de creșterea prețurilor carburanților asupra administrației Trump. În același timp, președintele american l-a acuzat pe liderul ucrainean că blochează un acord cu Moscova și că ignoră indicațiile sale de a nu ataca rafinăriile rusești.
Ucraina și aliații europeni avertizează asupra relaxării sancțiunilor
Kievul și aliații săi europeni au avertizat că reducerea presiunilor asupra Moscovei ar putea contribui la finanțarea războiului dus de Kremlin în Ucraina.
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina ar putea organiza alegeri naționale dacă Rusia se angajează la un armistițiu total de 60 de zile, respingând apelurile președintelui american Donald Trump pentru o schimbare de conducere la Kiev. Într-un interviu acordat ABC News, Zelenski a subliniat că alegerea liderilor naționali aparține societății ucrainene și că stabilirea unor condiții de siguranță pentru alegători necesită o încetare executorie a bombardamentelor rusești.