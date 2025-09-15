”În data de 14.09.2025, în urma operaţiunilor de căutare desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul I.S.U. Bucureşti-Ilfov, a fost găsit trupul neînsufleţit al caporalului Mihaiu Lucian, în vârstă de 42 de ani, militar al Batalionului 200 Sprijin «Istriţa»”, au transmis reprezentanții instituției.

Militarul dispăruse în apele fluviului Dunărea, pe raza localităţii Unirea, judeţul Călăraşi, în data de 06.09.2025, în afara orelor de program.

”Conducerea unităţii militare este alături de familia îndoliată şi transmite, în numele întregului personal, sincere condoleanţe familiei militarului”, au mai transmis oficialii Forţelor Terestre Române.