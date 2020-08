Trump despre știrea că și-ar dori chipul sculptat pe "Muntele Președinților": Fake news, dar nu-i o idee rea

"Este o știre falsă. N-am sugerat niciodată așa ceva cu toate că, în baza tuturor realizărilor mele în primii 3 ani și jumătate (de mandat - N.R.), probabil mai mult decât oricare alt președinte, mi se pare o idee bună," a scris, pe twitter, liderul de la Casa Albă.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw