Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier propus de partide: „Foamea de a fi la putere e atât de mare că nu mai au rușine”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:42

Traian Băsescu îi cere președintelui Nicușor Dan să nu mai pună condiții în negocierile pentru formarea noului guvern și să aleagă una dintre propunerile venite din partea partidelor. Fostul șef al statului spune că variantele aflate pe masă sunt Siegfried Mureșan, susținut de PNL, UDMR și USR, și Sorin Grindeanu, propus de PSD, conform Realitatea PLUS.

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