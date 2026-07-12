Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier propus de partide: „Foamea de a fi la putere e atât de mare că nu mai au rușine”

Traian Băsescu îi cere președintelui Nicușor Dan să nu mai pună condiții în negocierile pentru formarea noului guvern și să aleagă una dintre propunerile venite din partea partidelor. Fostul șef al statului spune că variantele aflate pe masă sunt Siegfried Mureșan, susținut de PNL, UDMR și USR, și Sorin Grindeanu, propus de PSD, conform Realitatea PLUS.
Traian Băsescu a precizat că el ar merge pe varianta Siegfried Mureșan, deoarece consideră că aceasta ar putea primi și voturile parlamentarilor PSD.
Traian Băsescu spune că AUR trebuie chemat la consultări
Fostul președinte consideră că Nicușor Dan greșește prin faptul că nu invită AUR la consultările politice. Acesta susține că voturile unei părți importante a electoratului nu pot fi ignorate, mai ales în condițiile în care AUR a contribuit la căderea Guvernului.
„AUR trebuie primit la discuții. A câștigat voturi în alegeri. Nu poți exclude 20% din electorat. Voturile AUR au fost bune să cadă guvernul. Suntem într-o contradicție. Și partidele naționalist extremiste au fost chemate la consultări înainte, dar nu erau băgate în Guvern. Respecți votul electoratului. Sunt greșeli de tactică în relația președinte partide și între partide”, a spus Băsescu.
Fostul președinte critică partidele care vor să rămână la putere
Traian Băsescu nu crede că Alexandru Nazare va ajunge premier și spune că partidele sunt preocupate în primul rând de păstrarea puterii. Acesta a criticat inclusiv atitudinea USR, dar și lipsa unei înțelegeri între formațiunile politice.
„Eu nu cred că vine Nazare și PNL accepta să guverneze cu PSD. Foamea de a fi la putere e atât de mare că nu mai au rușine. S-a trecut de faza în care nu mai au respect. Nu contează că a fost o moțiune, că s-au anulat alegerile. USR e agresiv. Nu are valori legate de dragostea de țară. Se iubesc pe ei. Toți se iubesc pe ei, altfel aveam guvern.”
Băsescu ar merge pe varianta Siegfried Mureșan
Fostul șef al statului consideră că Nicușor Dan trebuie să se retragă din jocurile politice și să desemneze unul dintre candidații propuși de partide. Acesta spune că Siegfried Mureșan ar putea primi inclusiv sprijinul PSD, în timp ce liberalii nu ar vota un premier propus de social-democrați.
„În această situație Nicușor Dan să nu se mai bage. Are propunere de la partide, de la PNL - UDMS- USR, Mureșan și PSD cu Grindeanu. Să renunțe la joaca dânsului și să desemneze pe cineva. Eu aș merge cu Mureșan, PSD o să voteze. Vor să soluționeze criza. În schimb, PNL nu ar vota. Varianta liberalilor aduce și voturile PSD, cred eu”, a mai spus fostul președinte.