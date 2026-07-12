Vasile Dîncu îl vede pe Alexandru Nazare drept variantă de compromis pentru funcția de premier. Condiția pusă de PSD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 23:57

Europarlamentarul Vasile Dîncu consideră că Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de compromis pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Social-democratul susține însă că o astfel de formulă ar fi posibilă doar dacă PSD ar face parte din viitorul Executiv.

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