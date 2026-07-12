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Politica· 2 min citire
Vasile Dîncu îl vede pe Alexandru Nazare drept variantă de compromis pentru funcția de premier. Condiția pusă de PSD
Vasile Dîncu
Europarlamentarul Vasile Dîncu consideră că Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de compromis pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Social-democratul susține însă că o astfel de formulă ar fi posibilă doar dacă PSD ar face parte din viitorul Executiv.
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