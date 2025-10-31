”În acest moment, poliţiştii efectuează cercetări pentru soluţionarea unui accident de circulaţie produs pe D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos. Din primele date a reieşit faptul că în urma impactului dintre un autoturism şi o căruţă, un minor a decedat şi alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite”, a transmis, vineri seară, IPJ Maramureş.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest şi nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în timp ce în cazul conducătorului atelajului testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului”, au precizat poliiştii.

Deocamdată nu a fost comunicată vârsta victimei care a murit şi nici câte persoane au fost rănite.