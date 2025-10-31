Tragedie în Maramureș: Minor mort și mai mulți răniți într-un accident între o mașină și o căruță

Tragedie în Maramureș: Minor mort și mai mulți răniți într-un accident între o mașină și o căruță. Foto/ISU
Coliziune violentă pe un drum județean din Maramureș, vineri seară, în care au fost implicate o mașină și o căruță. Evenimentul rutier a avut consecințe dramatice: un minor și-a pierdut viața, iar alți pasageri au suferit răni.

”În acest moment, poliţiştii efectuează cercetări pentru soluţionarea unui accident de circulaţie produs pe D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos. Din primele date a reieşit faptul că în urma impactului dintre un autoturism şi o căruţă, un minor a decedat şi alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite”, a transmis, vineri seară, IPJ Maramureş.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest şi nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în timp ce în cazul conducătorului atelajului testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului”, au precizat poliiştii.

Deocamdată nu a fost comunicată vârsta victimei care a murit şi nici câte persoane au fost rănite.