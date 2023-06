Iată rezultatele testului:

Copacul 1

Esti generos si de onoare. Vrei intotdeauna sa te dezvolti personal, esti ambitios si ai standarde foarte inalte. Unii oameni pot spune despre tine ca esti inchis si ca nu comunici, insa, in realitate, tu esti doar foarte ocupat. Iti gasesti tot timpul ceva de facut pentru ca lumea in care traiesti sa fie mai buna. Iubesti oamenii, chiar daca te ranesc. Insa foarte putini apreciaza ceea ce faci tu, la adevarata ta valoare.

Copacul 2

Esti o persoana simpatica si onesta. Responsabilitatea ta este sa ai grija de ceilalti. Oamenii au incredere in tine, esti inteligent si gasesti rapid solutii. In plus, ai tot timpul o poveste interesanta de spus.

Copacul 3

Esti o persoana inteligenta si ganditoare. Gandurile si ideile tale sunt foarte importante si ai tot timpul o idee de analizat. De aceea esti si introvertit si iti petreci timpul doar langa oameni ca si tine, care vor sa despice firul in patru ca sa invete.

Copacul 4

Esti perceput ca o persoana careia ii place sa filosofeze. Esti intuitiv si deseori lumea nu te intelege, iar asta te supara. Ai nevoie de spatiu personal pentru a putea pune in practica ideile creative. Esti o persoana sensibila care vede foarte clar partile luminoase sau intunecate ale vietii.

Copacul 5

Esti o persoana independenta si sigura pe ea insasi. Motto-ul tau in viata este „Fac cum vreau eu!”. Ai incredere in fortele proprii si asta iti da putere pentru tine si pentru cei dragi tie. Stii exact ce vrei si nu te temi sa-ti urmezi visele. Singurul lucru pe care il ceri de la ceilalti este onestitatea. Esti suficient de puternic ca sa accepti adevarul, indiferent cat ar fi de dur.

Copacul 6

Esti sensibil si generos, ai multi prieteni pe care ii ajuti cu dragoste. Caldura ta iti ofera o aura speciala, care ii face pe oamenii din jurul tau sa se simta in siguranta atunci cand sunt langa tine, scrie Sfatul Parintilor. In fiecare zi te gandesti ce poti face pentru a deveni mai bun. Ai nevoie de multa dragoste si ii iubesti chiar si pe cei care nu-ti ofera dragostea de care ai tu nevoie.

Copacul 7

Esti o persoana buna, intelegatoare si foarte vesela. Esti un bun ascultator si nu-i judeci pe cei care ajung la tine ca sa se destainuie. Crezi ca fiecare om are propria sa calatorie in viata si propriile lectii pe care sa le invete. Esti rezistent la stres si rar iti faci griji. Esti foarte relaxat si rareori iti ratacesti drumul.

Copacul 8

Esti incantator si plin de energie, o persoana amuzanta care stie cum sa-i faca pe oameni sa rada. Esti spontan si entuziast si creezi armonie in jurul tau. Nu spui niciodata nu unei aventuri si ajungi sa-i sochezi pe unii oameni din anturajul tau. Cand iti propui ceva, nu ai liniste pana cand nu reusesti sa duci la bun sfarsit ceea ce ai inceput.

Copacul 9

Esti optimist si norocos, crezi ca viata este un dar si faci tot posibilul ca darul sa fie cat mai frumos. Esti foarte mandru de reusitele tale. Pentru tine paharul este tot timpul plin si te folosesti de fiecare oportunitate pe care ti-o ofera viata ca sa ierti, sa inveti si sa cresti. Credinta ta este ca viata este mult prea scurta ca sa nu te bucuri de ea.