Tensiuni majore în Coaliție. PSD vrea 3,4 miliarde pentru ajutoare sociale, PNL nu dă mai mult de 1,5 miliarde de lei

PSD a trecut dn nou la amenințări. De data aceasta, social democrații cer introducerea în bugetul pe anul acesta a nu mai puțin de 3,4 miliarde de lei destinate măsurilor sociale. PNL, prin Ministerul Finanțelor, anunță că nu are mai mult de 1,5 miliarde de lei disponibile.

Guvernul de coaliție se află într-un moment critic, în contextul în care PSD a lansat un ultimatum partenerilor de guvernare înainte de ședința decisivă de miercuri privind bugetul de stat. Social-democrații amenință cu părăsirea Executivului dacă nu este acceptat integral pachetul de măsuri sociale, estimat la 3,4 miliarde de lei pentru anul 2026.

Conform unor surse politice, miza este blocarea procesului bugetar. PSD condiționează votul favorabil asupra proiectului de buget de includerea acestor cheltuieli suplimentare, precizând că un eventual vot negativ ar echivala cu o ieșire automată de la guvernare.

Calendarul deciziilor politice

Advertising

Advertising

Situația ar putea fi tranșată rapid, în funcție de rezultatul negocierilor de miercuri:

Miercuri: Ședința de coaliție pentru decizia finală asupra bugetului.

Finalul săptămânii: Posibilă întrunire a Consiliului Politic Național al PSD pentru a valida poziția partidului față de votul în Parlament.

Reprezentanții social-democrați susțin că pachetul propus este esențial pentru anul 2026, în timp ce refuzul partenerilor de coaliție de a accepta aceste cifre ar putea declanșa o criză politică majoră chiar în momentul adoptării legii bugetului de stat.