Astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de supă cu găluște ca la mama acasă pe care o să o adori. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un preparat cu gust de copilărie cu care o să îi impresionezi chiar și pe cei mai pretențioși din familie.

INGREDIENTE SUPĂ:

500 gr pulpe de pui cu os

2 morcovi

1 pastarnac

o bucata de telina

2 tije de telina apio

1 ardei kapia

1 ceapa

sare dupa gust

cateva fire de patrunjel verde

Pentru galuste:

2 oua

6 linguri cu gris

1 lingurita ulei de masline

sare dupa gust

MOD DE PREPARARE:

Pune carnea la fiert in 3 litri de apa rece si aduna apoi spuma care se formeaza la suprafata. Lasa sa fiarba 15 minute. Intre timp, taie morcovii si pastarnacul rondele, iar telina, ardeiul si ceapa cubulete. Pune legumele in supa, adauga sare dupa gust si lasa-le sa fiarba pana sunt moi.

Da focul mai mic si pregateste galustele. Separa ouale si mixeaza albusurile cu un praf de sare pana se intaresc. Freaca apoi galbenusurile cu uleiul de masline si rastoarna-le peste albusuri. Pune grisul, putin cate putin si amesteca usor cu o furculita pana obtii o compozitie omogena, de consistenta unei smantani mai groase. Cantitatea de gris poate sa difere in functie de marimea oualor, asa ca poti sa mai adaugi una-doua linguri pana obtii consistenta dorita.

Pune galustele in supa cu o lingurita: umezeste-o mai intai in supa fierbinte, ca sa le poti forma mai usor. Las-o cateva secunde si verifica sa nu se destrame. Este important ca focul sa fie foarte mic si supa sa nu clocoteasca, altfel galustele se vor destrama! Pune apoi pe rand galustele, umezind de fiecare data lingurita in supa fierbinte. Acopera oala cu un capac si lasa-le sa fiarba 5 minute. Intoarce-le pe partea cealalta si stropestele cu putina apa rece, ca sa iasa si mai pufoase!

Opreste focul si lasa oala acoperita 5-10 minute, apoi presara deasupra patrunjelul verde tocat marunt, potrivit sursei.