Îndrumările, transmise printr-o telegramă Departamentului de Stat către oficialii ambasadelor și consulatului și analizate de KFF Health News, solicită ofițerilor de vize să considere neeligibili solicitanții care ar putea reprezenta o „sarcină publică” din cauza stării lor de sănătate sau a vârstei.

Extinderea criteriilor medicale

Evaluarea sănătății imigranților a fost parte din procesul de acordare a vizelor de ani de zile, incluzând verificarea bolilor transmisibile, cum ar fi tuberculoza, și istoricul vaccinărilor. Experții însă atrag atenția că noile îndrumări extind semnificativ lista afecțiunilor care trebuie luate în considerare și oferă ofițerilor de vize mai multă libertate de decizie pe baza sănătății solicitantului.

Directiva controversată a administrației Trump

Directiva face parte din politica agresivă a administrației Trump de a reduce imigrația neautorizată, incluzând arestări în masă, interdicții pentru refugiați din anumite țări și restricții privind numărul de persoane permise în SUA. Noile reguli fac din sănătatea imigranților un criteriu central în procesul de acordare a vizelor, cu aplicare mai ales pentru cei care solicită vize pentru a locui permanent, a declarat Charles Wheeler, avocat senior la Catholic Legal Immigration Network.

Trump îi laudă de români în fața lui Viktor Orban, invitat la Casa Albă; Bolojan și Nicușor privesc la TV.

Criteriile medicale incluse

„Trebuie să luați în considerare sănătatea unui solicitant”, se arată în document. „Anumite afecțiuni medicale - inclusiv, dar fără a se limita la, boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancere, diabet, boli metabolice, boli neurologice și probleme de sănătate mintală - pot necesita îngrijiri în valoare de sute de mii de dolari.” Aproximativ 10% din populația lumii are diabet, iar bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel global.

Obezitatea ca factor de respingere

Telegrama încurajează ofițerii să ia în considerare și obezitatea, menționând că poate provoca astm, apnee în somn și hipertensiune arterială, atunci când se evaluează dacă un imigrant ar putea deveni o povară publică. „Toate acestea pot necesita îngrijiri costisitoare, pe termen lung”, se arată în telegramă. Purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat nu au oferit comentarii imediat.

Resursele financiare ale solicitantului

Ofițerii de vize trebuie să verifice dacă solicitanții au mijloacele de a-și acoperi tratamentele medicale fără ajutorul guvernului. „Are solicitantul resurse financiare suficiente pentru a acoperi costurile unei astfel de îngrijiri pe întreaga durată de viață așteptată, fără a solicita asistență publică în numerar sau instituționalizare pe termen lung pe cheltuiala guvernului?”, se mai arată în document.

Secretele Air Force One. S-a aflat ce conține avionul prezidențial al SUA. Puțini știau că există un mini-spital complet echipat la bordul aeronavei

Întrebări legate de familia solicitantului

Îndrumările îi ghidează pe ofițerii de vize să evalueze și starea de sănătate a membrilor familiei, inclusiv a copiilor sau a părinților mai în vârstă. „Are vreuna dintre persoanele aflate în întreținere dizabilități, afecțiuni medicale cronice sau alte nevoi speciale și necesită îngrijire astfel încât solicitantul să nu își poată menține locul de muncă?”.

Evaluările medicale existente

Imigranții trebuie să treacă deja printr-un examen medical efectuat de un medic aprobat de ambasadă, inclusiv teste pentru boli transmisibile și vaccinări obligatorii. Aceștia completează și formulare despre consumul de droguri, probleme de sănătate mintală sau violență.

Extinderea evaluării către bolile cronice

Noile îndrumări subliniază că bolile cronice trebuie luate în considerare, a declarat Sophia Genovese, avocat specializat în imigrare la Universitatea Georgetown. Telegrama încurajează ofițerii și medicii să estimeze costul îngrijirii medicale și capacitatea solicitantului de a obține un loc de muncă în SUA, luând în considerare istoricul medical.

Impactul asupra interviurilor consulare

„Luând în considerare istoricul diabetic sau istoricul de sănătate a inimii - acest lucru este destul de vast”, a spus Genovese. „Există deja un anumit grad de evaluare, doar că nu este chiar atât de extins ca și cum s-ar putea exprima opinia de genul «Ce se întâmplă dacă cineva intră în șoc diabetic?». Dacă această schimbare se va întâmpla imediat, evident că va cauza o multitudine de probleme atunci când oamenii vor participa la interviurile consulare.”

SUA pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istorie. Acord finalizat în Senat