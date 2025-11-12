Acesta a mers într-o vizită de lucru la Casa de Cultură „Coca Andronescu” din Pătârlagele, județul Buzău, unde a descoperit că instituția este reabilitată pentru a doua oară în mai puțin de zece ani, pentru o sumă de peste 5,8 milioane de lei, adică peste 1,1 milioane de euro.

„Casa de Cultură din Pătârlagele ar trebui să fie un loc pentru tineri și pentru evenimente culturale, nu o sursă nesfârșită de contracte publice. Se cheltuiesc milioane pentru aceleași lucrări, fără transparență, fără rezultate. Așa se administrează banul public în Buzău, cu nepăsare și aroganță”, a declarat Ștefan Avrămescu.

Alături de el, consilierul județean AUR, Ion Zaharia, a explicat detaliile tehnice ale proiectului:

„Suntem la a doua renovare a Casei de Cultură „Coca Andronescu”. A fost deja izolată și acoperită acum 7-8 ani, iar acum se repetă lucrarea, cu o sumă uriașă - 5.800.000 de lei. S-a motivat că de această dată se folosește vată bazaltică în loc de polistiren. În realitate, materialele vechi sunt distruse, iar lucrările se fac pe ploaie, deși cartea de construcții interzice asta. Cu 400.000 de euro o făceam complet nouă.”

Avrămescu a criticat dur actuala conducere a județului pentru lipsa de control și de responsabilitate:

„Acesta este rezultatul a 35 de ani de administrație de partid: bani aruncați, lucrări refăcute, zero respect pentru contribuabili. Cei care conduc județul Buzău tratează fondurile publice ca pe o pușculiță personală. Pe 7 decembrie, buzoienii au ocazia să oprească această bătaie de joc și să aleagă o conducere care muncește pentru oameni, nu pentru contracte.”

Deputatul AUR a anunțat că va continua vizitele în teren pentru a verifica alte investiții publice similare:

„Nu putem construi un județ modern pe fundația hoției. Vom arăta, pas cu pas, cum se risipește fiecare leu din banii buzoienilor.”