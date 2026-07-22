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Extern· 1 min citire

Spania ar putea deveni polul energiei verzi din Europa. Proiectul conductei submarine intră în linie dreaptă

Steagul Spaniei (foto: profimedia)

Steagul Spaniei (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 14:29

Peninsula Iberică este cu un pas mai aproape de a se transforma într-un exportator major de energie pentru continent, odată cu avansarea proiectului BarMar.

Această conductă submarină de hidrogen, care va lega orașele Barcelona și Marsilia, a intrat oficial în faza de inginerie detaliată, în urma finalizării studiilor preliminare și a consultărilor publice. Obiectivul asumat de dezvoltatori este ca rețeaua să devină pe deplin operațională în anul 2032.

Infrastructura, inclusă pe lista proiectelor strategice ale UE

Inițiativa este susținută de Spania, Franța, Germania și Portugalia, fiind o componentă centrală a coridorului H2Med. Infrastructura este inclusă pe lista proiectelor strategice ale Uniunii Europene, beneficiază de finanțare comunitară și este considerată vitală pentru securitatea energetică a blocului.

Conducta va avea o lungime de aproximativ 400 de kilometri și va tranzita Marea Mediterană, având capacitatea de a livra anual până la 2 milioane de tone de hidrogen regenerabil către marile centre industriale europene.

Lucrările de construcție vor fi complexe, implicând instalarea a zeci de mii de țevi din oțel pe fundul mării cu ajutorul unor nave specializate.

Cu toate acestea, succesul pe termen lung al proiectului depinde de doi factori economici cruciali: reducerea costurilor de producție pentru hidrogenul verde și dezvoltarea unei cereri industriale suficient de mari. Dacă aceste condiții de piață vor fi îndeplinite, inițiativa are potențialul de a reconfigura radical harta energetică a Europei.

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