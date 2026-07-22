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Extern· 1 min citire
Spania ar putea deveni polul energiei verzi din Europa. Proiectul conductei submarine intră în linie dreaptă
Steagul Spaniei (foto: profimedia)
Peninsula Iberică este cu un pas mai aproape de a se transforma într-un exportator major de energie pentru continent, odată cu avansarea proiectului BarMar.
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