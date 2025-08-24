Sondaj în Capitală. Contrar crediței populare, principala problemă a bucureștenilor nu este termifocarea

Ce îi deranjează cel mai mult pe locuitorii Capitalei. Foto/Arhivă
Conform unui sondaj de opinie, locuitorii din București nu considere drept principală problemă termoficarea. Locuitorii Capitalei se simt mai deranjați de haosul din traficul bucureștean. 

Aglomerația, nivelul de trai, curățenia și poluarea sunt principalele probleme ale Capitalei, conform unui sondaj, în care termoficarea este pe locul al cincilea în top. Aproape două treimi dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită.

Întrebați care este principala problemă a municipiului București care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primărie, 17% au indicat traficul și tot 17% au indicat nivelul de trai, în timp ce 16% au indicat curățenia, iar 14% poluarea, 10% spitalele și 8% termoficarea.

Pe ultimele locuri sunt parcările și transportul în comun.

60% dintre cei chestionați spun că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 33% spun că direcția este bună.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eșantion de 1.100 de persoane reprezentând populația adultă din București. Datele au fost culese față în față, la domiciliul respondenților. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.