ULTIMELE CALCULE PENTRU CEA MAI RÂVNITĂ PRIMĂRIE
CRISTIAN POPESCU PIEDONE (PUSL)- 40,4%
NICUȘOR DAN (ALIANȚA DREAPTA UNITĂ)- 39,3%
SEBASTIAN BURDUJA (ALIANȚA PSD-PNL)- 16%
DIANA ȘOȘOACĂ (SOS ROMÂNIA)- 2.4%
MIHAI ENACHE (AUR)- 1%
ALTĂ VARIANTĂ- 1%
SURSA: Sondaj comandat de Nicușor Dan
CINE POATE CÂȘTIGA ALEGERILE
ALIANȚA PSD-PNL- 45.7%
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ (USR, PMP, FORȚA DREPTEI)- 26,3%
AUR- 6.4%
PARTIDUL REPER- 5.8%
PUSL- 4.6%
PARTIDUL SOS- 4.2%
ALIANȚA AER- 4,2%
ALTĂ VARIANTĂ- 2,8%
SURSA: Sondaj comandat de Nicușor Dan
PERIOADA EFECTUĂRII: 2-9 MARTIE