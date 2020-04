Situație incredibilă: medicii cer prea puține teste față de câte poate România să facă, în acest moment

Alexandru Rafila susține că în acest moment capacitatea României de a testa este mai mare decât cerința medicilor din țară.

"Sa zicem ca avem 5000 de teste si solicitarile sunt ceva mai mici. Nu mai exista timpi de asteptare pentru realizarea probelor, asta e un lucru bun. Lista celor care trebuie testati s-a marit, exista o serie intreaga de persoane care se adauga persoanelor eligibile pentru testare.

Pentru acest moment este suficienta capacitatea pentru ca nu exista cereri mai mari. Pe masura ce epidemia se intinde si numarul de cazuri creste si capacitatea de testare trebuie sa creasca proportional, cred ca va creste pana spre 10.000 de cazuri. ", a declarat medicul.

Alexandru Rafila a mai facut si o scurta analiza despre perioada in care ar putea incepe relaxarea masurilor luate acum si felul in care se va desfasura acest proces.

"Relaxarea masurilor din momentul de fata ar trebui sa inceapa sa se produca in a doua jumatate a lunii mai daca se va inregistra o scadere progresiva a numarului de cazuri.

Pe masura ce scade totalul cazurilor noi inregistrate in fiecare zisi daca identificam zone unde evolutia e incetinita, putem sa ne gandim la o relaxare etapizata in zonele unde nu sunt probleme, fie datorita circulatiei mai reduse fie alte motive. Reluarea activitatii economice acolo unde conditiile o permit ar trebui deschise servicii medicale care in momentul de fata nu functioneaza precum cele stomatologice.

Nu in ultimul rand, activitatile didactice, care trebuie regandite din punctul de vedere al aglomeratiei, aglomeratia trebuie in orice caz evitata pentru ca ea favorizeaza raspandirea.