Virgil Popescu a anunțat luni că a cerut Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia demiterea președintelui director general - Daniel Burlan și a unui membru în directoratul complexului - Marius Negru, pentru că „punerea în pericol a veiților angajaților este inacceptabilă”.

„Voi solicita sau chiar solicit în acest moment şi prin scris, prin raportul de control, Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia eliberarea din funcţie preşedinte a directoratului general, director general şi de membri ai directoratului a ultimilor doi care erau din componenţa vechiului directorat, respectiv a domnului Daniel Burlan şi Marius Negru. Punerea în pericol a vieţilor unor angajaţi care vin la muncă zi cu zi pentru a îşi câştiga existenţa este inacceptabilă. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat la CE Oltenia şi folosirea unor maşini cu o vechime, unele dintre ele, de peste 40 de ani este inadmisibilă. Gradul de uzură al acestora, la fel, este conform duratei. Niciun om din persoanele care vor fi găsite răspunzătoare nu va fi omis din raport. Vom continua din punct de vedere administrativ extinderea controlului privind toate achiziţiile de la CE Oltenia care se duc către carierele de exploatare a cărbunelui. Vrem să vedem exact ceea ce s-a întâmplat. Vrem să vedem de ce drumurile de acces în carieră nu au fost în bune condiţii. (...)

Raportul preliminar al Corpului de Control al Ministerului Energiei a fost finalizat şi aş vrea să prezint deficienţele din cadrul activităţii din CE Oltenia precum şi o parte din măsurile care vor fi luate. Raportul preliminar al Corpului de Control va fi trimis spre valorificare conducerii CE Oltenia pentru a putea fi pus în practică. Responsabilităţile în cadrul tragicului accident produs în data de 17 ianuarie 2023 în cadrul Carierei Jilţ Sud sunt în curs de clarificiare de către organele de cercetare penală. Noi nu facem cercetare penală. Noi facem o cercetare administrativă şi în mod cert ancheta judiciară privind cauzele accidentului şi tot ceea ce a urmat va beneficia de tot suportul Ministerului Energiei şi inclusiv de acest raport pe care îl vom pune la dispoziţie. Vreau să subliniez această diferenţa între această anchetă penală şi ancheta administrativă. Noi nu stabilim vinovaţi din punct de vedere penal”, a declarat ministrul V. Popescu.

„În plus faţă de eliberarea din funcţie a celor doi membri ai directoratului, am solicitat schimbarea directorului direcţiei comerciale responsabil cu achiziţiile, lucrările de servicii, precum şi cei care au întocmit aceste caiete de sarcini. În analiza Corpului de Control privind starea autoutilitarelor utilizate de către CE Oltenia a reieşit clar că procedura privind achiziţia trebuie îmbunătăţiţă. Acesta fiind principalul motiv pentru care am solicitat schimbarea acestor persoane. Am mai solicitat identificarea tuturor persoanelor responsabile cu întocmirea caietele de sarcini. Am solicitat eliberarea din funcţie a celor responsabili de reabilitarea drumurilor pentru că este inadmisibil ca în anul 2023 să avem drumuri de acces în Carieră aşa cum aţi văzut. Sper ca acest lucru şi prima investiţiei care să se facă în îmbunătăţirea condiţiile de muncă să fie în drumul de acces şi transportul persoanelor. Este clar că activitatea de protecţie a muncii în CE Oltenia a existat poate doar formal, pentru că o activitate de protecţie a muncii presupune şi prevenirea unor astfel de accidente. De aceea am solicitat, prin raportul preliminar al Corpului de control, schimbarea din funcţie a coordonatorului activităţii de protecţia muncii, securitate în muncă şi cel care are aceste atribuţii”, a mai spus ministrul Energiei.

BURLAN nu renunță la funcție, așteaptă să fie dat afară

Burlan a anunțat că nu va demisiona din funcție și că așteaptă să fie revocat de Consiliul de Supraveghere. Mandatul acestuia expiră pe 12 februarie, adică în aproape trei săptămâni, însă ministrul Energiei a cerut demiterea sa după accidentul de la Jilț Sud, scrie pandurul.ro.

„Din presă am văzut și eu că domnul ministru a cerut să fim revocați, eu și ceilalți membri ai directoratului. Nu comentez, este decizia ministrului, dar pe logica asta ar trebui să ceară demisia la toți factorii de conducere. A cerut revocarea noastră, este la dispoziție un termen să fim revocați din funcție. Încă nu am luat nicio decizie (n.red. – privind demisia), dar soluția de revocare este la dispoziția CS-ului”, a afirmat Daniel Burlan, citat de Gazeta de Sud.