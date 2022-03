„Perspectiva unui conflict nuclear, cândva de neconceput, este acum din nou în sfera posibilităților”, a spus Guterres reporterilor și și-a repetat apelul pentru încetarea imediată a ostilităților.

“Ucraina este arsă și distrusă în văzul întregii lumi. Această tragedie trebuie stopată. (...) Este timpul să oprim oroarea dezlănțuită asupra poporului ucrainean și să mergem pe calea diplomației și a păcii”, a mai precizat șeful ONU.

Guterres a anunțat că ONU va aloca încă 40 de milioane de dolari din fondul său central de răspuns la urgență pentru a intensifica asistența umanitară pentru Ucraina. „Această finanțare va ajuta la introducerea în țară a rezervelor critice de alimente, apă, medicamente și alte ajutoare pentru salvarea vieților, precum și asistență în numerar”.

a

"Have been in close contact with number of countries" including India on "mediation efforts to bring end to this war" in Ukraine says UN Secretary general Antonio Guterres. Other countries he mentioned wr China, France, Germany, Israel, Turkey. pic.twitter.com/ezrn23fI6c