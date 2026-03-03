Șeful NATO: „Suntem cu toții mai bine acum că Ali Khamenei este mort”
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că ofensiva militară lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului beneficiază de un sprijin extins la nivel european.
Aflat într-o vizită oficială în Macedonia de Nord, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a oferit marți o perspectivă tranșantă asupra evoluțiilor explozive din Orientul Mijlociu. Deși a subliniat neutralitatea formală a Alianței, liderul politic a validat succesul operațiunilor desfășurate de Statele Unite și Israel, punctând o aliniere de viziune fără precedent în rândul aliaților europeni.
„O lume mai sigură”: Reacția aliaților la prăbușirea regimului iranian
În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Gordana Siljanovska Davkova, Rutte a evidențiat consensul tacit, dar ferm, din interiorul NATO cu privire la loviturile strategice aplicate Iranului. Potrivit acestuia, neutralizarea programului nuclear, distrugerea arsenalului de rachete balistice și dispariția liderului suprem Ali Khamenei sunt văzute ca victorii necesare pentru securitatea globală. „Am perceput clar că eliminarea capacității nucleare, neutralizarea rachetelor balistice și dispariția lui Ali Khamenei sunt aplaudate de mulți dintre colegii mei din cadrul NATO. Cred că suntem cu toții mai bine acum că el este mort, iar capacitățile lor sunt reduse puțin câte puțin”, a declarat Mark Rutte.
Delimitarea strategică: Între sprijin politic și non-implicare militară
În ciuda retoricii de susținere a rezultatelor militare, secretarul general a menținut o linie de demarcație clară: NATO, ca organizație, nu este parte a acestui conflict. Această distincție este esențială pentru a preveni o escaladare care ar putea atrage oficial statele membre într-un război regional extins.
Totuși, Rutte a confirmat că Alianța nu rămâne pasivă în fața riscurilor reziduale. NATO a început deja un proces de „ajustare a poziționării forțelor”, o mișcare defensivă menită să protejeze cele 32 de state membre împotriva eventualelor represalii cu drone sau rachete balistice lansate din regiune.
Securizarea flancurilor în fața amenințărilor asimetrice
Anunțul de duminică privind recalibrarea posturii militare a NATO subliniază vigilența Alianței în fața tehnologiilor de atac iraniene, care s-au dovedit a fi o amenințare nu doar în Orientul Mijlociu, ci și prin exportul lor în alte teatre de operațiuni. Prin aceste măsuri, NATO își reafirmă rolul de scut defensiv, în timp ce Statele Unite și Israelul continuă ofensiva pentru demantelarea arhitecturii de putere de la Teheran.
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