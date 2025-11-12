Șeful statului cultivă fără rețineri și dublul standard. Chiar dacă a promis, împreună cu reziștii, că va lupta pentru a scădea pensiile magistraților, Nicușor Dan nu vede o problemă să propună în funcția de Avocat al Poporului tocmai un magistrat cu o pensie uriașă.

Nu în ultimul rând, președintele a călcat în picioare legea și s-a antepronunțat în cazul Oanei Gheorghiu. Aceste acțiuni, dar și altele, nu fac decât să demonstreze că promisiunile lui Nicușor Dan pentru o „Românie Onestă” au dispărut precum măgarul în ceață.

Semnele ipocriziei președintelui au apărut încă din timpul verii, la scurt timp după învestirea sa în funcție. Potrivit unor surse, președintele Nicușor Dan ar fi avut o discuție cu Lia Savonea cu câteva zile înainte ca aceasta să-și depună candidatura la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Șeful statului i-ar fi cerut să nu-și depună candidatura, însă Lia Savonea ar fi refuzat pe motiv că îndeplinea condițiile legale și avea dreptul constituțional de a candida. În fața presei, președintele a evitat să răspundă clar.

Jurnalist: ”Ați avut vreo discuție cu Lia Savonea înainte de a-și depune candidatura pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție? Și dacă da, ce ați discutat cu aceasta?”

Nicușor Dan: ”Am discutat cu mai multă lume”.

Jurnalist: ”Inclusiv cu Lia Savonea?”

Nicușor Dan: ”Am discutat cu mai multă lume pe subiectul justiției și continui să o fac”.

Nicușor Dan ar fi renunțat la demersul său abia la sfatul mai multor experți, însă nu s-a oprit aici. După ce a dat numeroase declarații cu privire la ancheta pe numele lui Călin Georgescu și a lansat acuzații la adresa liderului suveranist, președintele nu s-a sfiit să îl apere pe Ilie Bolojan în scandalul de corupție. În plus, deși a promis, nu a făcut nicio declarație cu privire la Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, al cărui nume apare de asemenea în dosar.

”A, nu. Vestea bună este că... Ce știam cu toții este că există corupție. Că există oameni care sunt gata să dea șpagă ca să primească sau în fine să facă fel de fel de lucruri ca să câștige necuvenit niște bani de la societate. Vestea bună este că reprezentanții statului au reacționat corect în această circumstanță.

Problemele cu corupția sunt altele, cele pe care cumva în treactăt de-am menționat, că procesele durează prea mult, că parchetele sunt ineficiente pe ramuri întregi de corupție. Acolo sunt problemele”, a mai spus președintele.

Întrebat dacă consideră o problemă că Ilie Bolojan ar fi primit, sau PNL ar fi primit 1.500.000 de euro ca să se întâlnească cu Fănel Nogos în biroul de la Palatul Victoria, Nicușor Dan a spus: ”Eu nu știu să fi primit în orice caz, în orice caz, nu a existat vreo decizie administrativă care să fie în favoarea unui corrupt, da, în acest caz. Ăsta este lucrul care contează”.

Nicușor Dan a minimizat fără rețineri miza dosarului în care apar Bolojan și Moșteanu și a încălcat astfel din nou principiul „onestității” cu care și-a făcut campanie electorală. Șeful statului nu are probleme nici cu promovarea dublului standard. Acest aspect se observă cel mai bine din atitudinea sa legată de numirea Roxanei Rizoiu în funcția de Avocat al Poporului, la propunerea USR.

Jurnalist: ”Cum vedeți propunerea făcută de Uniunea Salvați România pentru funcția de avocat al poporului?”

Nicușor Dan: ”E o doamnă pe care n-o cunoșteam, am solicitat referințe, am primit referințe pozitive despre domnia sa, deci mi se pare regulă. Adică eu cred că această instituție a statului român trebuie să-și respecte numele „al poporului”. Pentru că ce am văzut, din păcate, la doamna Renate Weber...N-a prea fost al poporului”.

Numirea Roxanei Rizoiu încalcă tocmai promisiunea reziștilor de a susține diminuarea indemnizațiilor pentru magistrați. Femeia este la rândul ei unul dintre „pensionarii speciali” și încasează lunar aproape 28.000 de lei pe lună, are mai multe apartamente, case de vacanță și peste 10 conturi bancare.

În plus, Rizoiu s-a numărat printre donatorii din campanie ai președintelui, când a vărsat în conturile sale peste 120.000 de lei. Cu alte cuvinte, se pare că dacă vorbim despre apropiați ai USR, Nicușor Dan este mult mai permisiv.

”Cred că trebuie să găsim cu toții o cale pe care să o transmitem societății și în care să ne înțelegem să găsim un echilibru pe această chestiune socială, prin care să redăm și magistraților confortul vieților personale până la urmă și cetățenilor cât de cât încrederea că sistemul ăsta lucrează pentru ei”, a afirmat liderul de la Cotroceni.

Intervențiile în justiție ale lui Nicușor Dan au atins un nivel halucinant după ce acesta s-a antepronunțat în cazul Oanei Gheorghiu. Fără să aștepte să înceapă cercetările, șeful statului a lăsat la o parte imparțialitatea și a spus că va bloca orice anchetă deschisă împotriva mâinii drepte a lui Ilie Bolojan.

”Pe afirmația doamnei Gheorghiu eu am spus că a fost nefericită, dar dacă ar fi să-i penalizăm pe toți politicienii care fac afirmații nefericite, nu știu cine ar mai guverna România”, a menționat șeful statului.

Cu fiecare ieșire de acest fel în spațiul public, spun analiștii, Nicușor Dan nu face decât să confirme că nu a intenționat niciodată să respecte promisiunile din campania „România Onestă”. De altfel, poate cel mai relevant exemplu rămâne cel al majorării TVA, prima promisiune pe care Nicușor Dan a încălcat-o.