La Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, oferim o gamă variată de tratamente estetice și intervenții chirurgicale de lifting și remodelare corporală, care te ajută să trăiești în armonie cu corpul tău.

Obține o siluetă frumoasă care îți reflectă vitalitatea

O dată cu trecerea anilor, silueta își schimbă aspectul, depozitele neplăcute de grăsime fiind unul dintre principalele motive de neplăcere și frustrare. Acestea apar adesea din cauze hormonale, genetice sau metabolice, și pot persista chiar și în cazul unei alimentații echilibrate și al exercițiilor fizice regulate.

Din fericire, există soluții eficiente și personalizate pentru a diminua excesul de grăsime corporală și a obține o siluetă naturală. Beneficiază de intervențiile de chirurgie a siluetei, realizate în cadrul Clinicii de Estetică Dr. Rareș Giurgiu:

- Abdominoplastie

- Liposucție / lipoaspirație

- Lifting corporal

Cu ajutorul acestora, poți obține o siluetă frumoasă și atrăgătoare, eliminarea excesului de grăsime și de piele de la nivelul abdomenului, coapselor, șoldurilor, bărbiei sau brațelor, îmbunătățirea tonusului muscular și nu în ultimul rând, creșterea încrederii în sine. Procedurile sunt sigure, eficiente, beneficiind de o abordare personalizată, ce ține cont de nevoile tale estetice.

În plus, cu ajutorul intervenției de mastopexie sau de lifting mamar, îți redescoperi feminitatea și te bucuri de un bust așa cum îți dorești. În cadrul acestei operații, sânii sunt ridicați și remodelați, astfel încât să capete un aspect natural și mai multă fermitate.

Proceduri minim invazive ce respectă armonia naturală a chipului și corpului

Atunci când dorești să-ți recapeți vitalitatea și fermitatea pielii, gama de proceduri estetice minim invazive oferite în cadrul Clinicii de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, pot fi cea mai bună soluție pentru tine. De exemplu, dacă dorești să te bucuri de buze pline și senzuale, acidul hialuronic injectat oferă rezultate naturale și de durată.

Printre alte proceduri injectabile minim invazive de care poți beneficia în cadrul clinicii, se mai numără:

Injectare biostimulatori cu colagen - contribuie la menținerea elasticității și fermității pielii

- contribuie la menținerea elasticității și fermității pielii Toxina botulinică - o procedură populară și eficientă de reducere a ridurilor faciale

- o procedură populară și eficientă de reducere a ridurilor faciale Volumetrie facială cu acid hialuronic - contribuie la definirea conturului feței și la accentuarea volumelor dorite

PRP (Terapia vampir) - injecții cu plasmă bogată în trombocite proprii, ce ajută la vindecarea și regenerarea țesuturilor

PRP-S - o procedură inovatoare, ce implică injectarea propriei plasme cu trombocite, împreună cu celule reparatoare recoltate de la nivelul țesutului adipos, care au rolul de a reface țesuturile lezate în urma traumatismelor

Toate aceste proceduri sunt ușor de tolerat, implică mai puține riscuri pentru pacient, mai puțină durere și prezintă un timp de recuperare mai redus față de intervențiile chirurgicale estetice. În plus, sunt terapii personalizate, adaptate nevoilor fiecărei persoane, oferind rezultate naturale, o piele mai fermă și mai întinerită. Bucură-te și tu de avantajele acestor proceduri minim invazive și ai parte de o piele așa cum ai visat.

Tratamente corporale și faciale realizate cu echipamente ultramoderne

Pe lângă expertiza medicului chirurg estetician, noile tehnologii utilizate în tratamentele corporale și faciale ajută pacientele să devină cea mai bună versiune a lor, din punct de vedere estetic. Un bun exemplu în acest sens este ICOONE LASER MED®, o tehnologie minim-invazivă utilizată cu succes în tratamentele de remodelare corporală.

Cu ajutorul unui laser ultra-performant și a tehnologiei LED, acest dispozitiv regenerează în profunzime țesuturile, printr-un proces de stimulare multi-micro-alveolară (Multi Micro Alveolar Stimulation). Laserul acționează asupra membranelor celulare din epidermă, contribuind la drenajul limfatic, reducând celulita prin procesul de lipoliză și stimulând producția naturală de colagen și elastină, rezultând o piele mai tonifiată, mai catifelată, o siluetă mai suplă, cu aspect întinerit.

Un alt echipament medical modern, de data aceasta utilizat la nivelul tenului, este Tixel®. Acesta realizează un proces eficient de rejuvenare facială, utilizând tehnologia de ablație fracționată termomecanică. Cu ajutorul acesteia, sunt tratate ridurile adânci, liniile fine de expresie, petele pigmentare, cicatricile provocate de acnee sau porii dilatați. Terapia cu acest dispozitiv poate fi aplicată atât la nivelul feței, cât și la nivelul pliurilor gâtului sau în zona decolteului. Tenul capătă un aspect întinerit, proaspăt, fără imperfecțiuni supărătoare.

Bucură-te de o gamă variată de terapii și soluții estetice create pentru nevoile tale

Grija pentru propria imagine este o formă de iubire față de sine. Cu ajutorul terapiilor personalizate și intervențiilor de chirurgie a siluetei și a feței, oferite de Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, ai ocazia să-ți redescoperi frumusețea naturală a propriului corp, precum și să te bucuri de un chip întinerit și luminos.

Descoperă gama de proceduri oferite de noi, cum sunt blefaroplastia superioară sau inferioară, liftingul facial și cervical, lipofillingul și alte terapii destinate îngrijirii pielii și obținerii armoniei naturale a trăsăturilor. Află care sunt cele potrivite pentru tine și ai parte de o experiență unică și personalizată în cadrul unei clinici moderne, ce îmbină inovația medicală cu expertiza unor specialiști dedicați!