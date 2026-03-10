Război în Orientul Mijlociu. Iranul atacă o bază germană din Iordania. Planul Teheranului de a atrage Europa în conflict

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 mar. 2026, 12:40

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un prag critic după ce rachete lansate direct din Iran au vizat o bază militară germană din Iordania. Atacul a provocat doar pagube materiale, militarii au reușit să se salveze adăpostindu-se la timp. Incidentul marchează o încercare disperată a Teheranului de a atrage forțele europene într-un conflict regional de proporții.

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