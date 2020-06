Răsturnare de situație pentru Nicușor Dan în lupta pentru Capitală: "Nu cred că PNL-ul poate să meargă cu un pierzător"

Miron Mitrea a comentat la emisiunea Culisele Puterii de la Realitatea PLUS felul in care lupta pentru Primaria Capitalei ar putea sa evolueze. El este de parere ca Nicusor Dan nu conteaza in sondaje in acest moment si ca PNL ar putea sa nu mearga in aceasta lupta cu un pierzator. In schimb, Gabriela Firea ar putea fi cu adevarat incomodata de Victor Ponta in aceasta lupta electorala.

