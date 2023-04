Anca Alexandrescu: Am intrat în posesia unui raport de audit al Comisiei Europene, preliminar, despre care nu vrea să vorbească nimeni, despre abuzurile făcute în pandemie. E trimis acum, la sfârșitul lunii martie. La prima vedere, cand au controlat fondurile europene, au luat niște proiecte pentru studiu, iar unele sunt din pandemie. Raportul are vreo 30 și ceva de pagini. Este în limba engleză. Printre observațiile lor este și incorecta folosire a procedurii de negociere fără publicare prealabilă. În perioada de pandemie a fost data OUG 11/2020 in baza careia s-au făcut achiziții fără număr, de toate categoriile.

Și ei spun că s-a folosit în exces. E vorba de achizițiile IGSU, de teste, kituri, aparatura si mai spun ca din cauza ca s-a folosit în exces această ordonanță se vor aplica corecții de 25%.

Dorin Iacob, analist politic: Ne sancționează, adică se taie banii?

Anca Alexandrescu: Exact. Majoritatea achizițiilor sunt pe IGSU. E raport de audit al Comisiei Europene. Ei spun foarte clar că s-au încalcat procedurile de achizitie, nu s-a facut publicitate.

Toata lumea intreaba ce s-a întâmplat cu aceste achiziții din pandemie. Ei vorbesc de fonduri europene in valoare de 22 de mil de euro, deci achizitii . Una din achizitii e cea de combinezoane medicale, cu valoarea de 11.245 de euro fara TVA si ei spun ca nu era normal sa se faca in baza acestei OUG, mai ales ca au fost excluși pentu că au fost 9, ceilalți 8 fiind excluși, iar conditiile au fost restrictive pentru că nu au avut un anumit certificat, iar din această cauză doar unul singur s-a incadrat.

Mai spun auditorii Comisiei că cel care a licitat nu a adus toata cantitatea, adică din 750 de mii a adus 100 de mii, mai ales ca procedura a fost incorecta si a favorizat un unic participant.

Raportul este extrem de stufos, sunt foarte multe amănunte.

Întrebarea mea e..., da, să vină Comisia Euroepană, dar de ce nu a avenit DNA-ul să controleze lucrurile acestea?

Autoritatea de Management este invitata sa aplice o corectie de 25 la suta, la procedurile respective. Si cine plateste ? Statul român. Din suma primita initial, 25 la sută trebuie să suporte din bugetul statului. Nu pot să deconteze. Adică 25 la sută din suma totală o vom plăti noi din propriul buzunar.

Majoritatea contractelor sunt de zeci de milioane de euro. E vorba de Mediclin, Siramed, teste PCR, contract din septembrie, de 20 si ceva de mii de euro. E o serie lunga de deficiente, e vorba de nereguli grave in legătură cu aceste achiziții din perioada pandemiei.

Dorin Iacob, analist politic: Practic au fost favorizate clar niște firme.

Anca Alexandrescu: Sunt lucruri care nu s-au negociat, care nu s-au urmărit. Din punctul meu de vedere, DNA trebui să fie acolo.

Dorin Iacob: De ce autoritățile din România nu au identificat (neregulile, n.r.)? Și și într-un timp rezonabil. De ce tocmai de la Comisia Europeană? Sunt convins că ce icare au fost păcăliți la licitații au contestat.

Anca Alexandrescu: Păi au fost multe contestatii semnalate nereguli. Au reclamat. Nu sunt incapabili, nu vor. (...) Aceste nereguli nu se incadreaza la doamna Kovesi? Când o să ajungă? Pentru că, dacă o să ajungă peste 20 de ani, degeaba. Achizițiile din pandemie au fost in 2020, bani europeni.

25 la suta este programul pentru achizitiile COVID si 31 la suta pentru toate licitatiile. Sunt descrise si o serie de proiecte, la IGSU.

Mie mi se pare că și pedeapsa aplicată de Comisia Europeană este frecție la picior de lemn.

Dorin Iacob: Organismul din România care trebuie să cerceteze e DNA.

Anca Alexandrescu: Când vine Comisia Europeană și spune că a fost clar viciată procedura de achiziție... Din punctul meu de vedere, unii ar trebui să fie cu cătușe la mâini mâine dimineață.