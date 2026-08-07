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Politica· 2 min citire
PSD îl acuză pe Bolojan că „minte”: „Contestarea Legii Integrității la CCR riscă să lase România fără 771 de milioane de euro”
Partidul Social-Democrat
Publicat7 aug. 2026, 13:53
Actualizat7 aug. 2026, 13:55
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte” despre amendamentele la Legea Integrității și susține că atacarea actului normativ la Curtea Constituțională ar putea pune în pericol fonduri europene de 771 de milioane de euro.
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