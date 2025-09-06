”Am venit să îl aștept pe domnul președinte Nicușor Dan pentru a-i aduce aminte că cam doarme. I-am adus o sticlă cu apă ca să se spele pe ochi pentru că este adormit, este amețit, nu știu și mai ales ca să-i aduc aminte că raportul în fața națiunii se dă în fața națiunii.

Campania electorală, pre-campania electorală au trecut, nu mai, acum mai el trebuie să-și facă ce trebuie ca președinte, pentru că din păcate nu s-a schimbat nimic.

Îi atrag atenția pentru că a cam uitat și deja sunt peste cam 103 zile de când el este președinte. Nu avem șef la serviciile secrete, aceeași procurori îi avem, șeful parchetelor, șeful Parchetului General, șefu DIICOT, șeful DNA. Sunt aceeași”, a declarat Marian Ceaușescu.