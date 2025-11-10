Multe afecțiuni ale inimii și ale vaselor mari de sânge pot fi tratate astăzi fără a mai apela la operațiile clasice. Atunci când există indicație, se folosesc proceduri minim invazive, ce constau în introducerea cateterelor prin artere sau vene, pentru a permite medicului să ajungă direct la nivelul inimii sau al vaselor afectate. Acest tip de abord, numit endovascular, este utilizat atât pentru tratamentul, cât și pentru investigarea unor boli cardiovasculare, în scopul stabilirii unui diagnostic avansat. În plus, avantajele acestor proceduri sunt semnificative, de la incizii de mici dimensiuni, risc de complicații scăzut până la recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată.