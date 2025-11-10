”La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Timişoara, mai multe monumente dedicate unor personalităţi ar fi fost deteriorate. Deplasându-se la faţa locului, în Parcul Central „Scudier” din Timişoara, poliţiştii au constatat că anumite părţi componente din cinci busturi au fost desprinse şi găsite la sol”, au transmis luni reprezentanții IPJ Timiş.
Cel puţin cinci busturi sunt trântite la pământ, în unele cazuri existând chiar bucăți din lucrare desprinse, conform imaginilor. Printre acestea se numără cele ale lui Nicolae Corneanu, fost mitropolit al Banatului, Florimund Mercy (fost feldmareşal imperial), Nicolae Bobic sau Gheorghe Tăhăneanu (fost profesor universitar).
Poliţiştii au deschis dosar penal pentru distrugere şi încearcă să identifice autorii.
Polițiștii timișoreni, în alertă. Mai multe statui ale personalităților din Banat, vandalizate în Parcul Central
Polițiștii timișoreni sunt în alertă după ce mai multe monumente dedicate unor personalități ale Banatului au fost vandalizate în Parcul Central din Timişoara.
”La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Timişoara, mai multe monumente dedicate unor personalităţi ar fi fost deteriorate. Deplasându-se la faţa locului, în Parcul Central „Scudier” din Timişoara, poliţiştii au constatat că anumite părţi componente din cinci busturi au fost desprinse şi găsite la sol”, au transmis luni reprezentanții IPJ Timiş.