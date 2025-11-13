Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 13 noiembrie 2025, că declarațiile făcute de viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, într-un interviu recent, depășesc limitele libertății de exprimare, afectează independența judecătorilor și subminează încrederea publicului în Justiție.

Acuzații grave și nefondate, spune CSM

Secția pentru judecători a CSM a admis cererea formulată de judecătorii Curții de Apel Timișoara și a constatat încălcarea independenței și imparțialității judecătorilor, precum și a reputației profesionale a doamnelor judecător din cadrul acestei instanțe.

CSM subliniază că afirmațiile lui Lațcău conțin acuzații grave și nefondate la adresa unor magistrați femei, cu referire directă la o cauză aflată pe rol, nesoluționată definitiv. De asemenea, CSM consideră că acestea reprezintă comentarii de natură ofensatoare și discriminatorie la adresa magistraților femei, fiind considerate inadmisibile într-un stat de drept și aducând atingere principiului egalității de gen.

Viceprimarul a declarat public, într-un podcast moderat de fostul ministru USR Cristian Ghinea, că „se practică șantajul în scară mare, mai ales în Justiție” și că există un „fenomen generalizat” în care judecătoarele se întâlnesc cu interlopi ("metoda loverboy"), ajungând astfel să fie șantajate și să controleze deciziile judecătorești.

Sesizarea CNA și CNCD

Față de gravitatea și efectul discriminatoriu al declarațiilor, CSM a decis să sesizeze Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) și Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

„Ingerințele publice sau presiunile exercitate prin declarații politice în legătură cu cauze aflate în curs de soluționare contravin principiului separației puterilor în stat și reprezintă o atingere gravă adusă independenței justiției”, anunță CSM.

Instituția atrage atenția că acest tip de declarații se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraților, generat și alimentat frecvent de mediul politic și media, fapt ce nu face decât să amplifice reacții periculoase și să genereze instabilitate în societate.