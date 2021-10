Într-o intervenție la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus, Petrișor Peiu a afirmat că USR Plus, fiind singurul partid care a avut o nominalizare concretă, i-a ridicat mingea la fileu președintelui. Acceptând-o, și-a îndeplinit prerogativele de negociator, iar prin faptul că niciun alt partid nu-l va vota pe Cioloș îi vor afecta acestuia imaginea de potențial viitor candidat la președinție. În plus, a mai afirmat coordonatorul site-ului Realitatea Financiară, respingerea lui Cioloș deschide calea spre a 2-a nominalizare a lui Florin Cîțu. Chiar dacă, cel mai probabil, nu va primi votul, acesta se poate menține interimar o perioadă nedefinită de timp.

Petrișor Peiu le-a reproșat politicienilor că, preocupați exclusiv de acest război de uzură, neglijează criza economică ale cărei semne sunt tot mai evidente.

"Avem această criză sanitară accentuată tot din cauza lor, dar mai grav este că neglijează toate deciziile economice, în special împrumuturile uriașe luate în ultimii aproape 2 ani. Consecințele economice ale acestor decizii proaste sunt mult mai importante si se vor manifesta pe un termen mult mai lung. Toate creditele luate în acești ani (...) cum își poate închipui cineva că vom putea absorbi circa 30 de miliarde de euro prin PNRR, când trei sferturi din proiecte nu sunt finalizate, nu au studii de fezabilitate.

În plus, avem o urgență în această iarnă, se conturează o criza energetică majoră și îmi pare rău că guvernele o trateză ca pe o glumă și își bat joc de populație. Ceea ce uită ei este că avem peste 20% din acest consum pe instituții publice, de la spitale și scoli până la muzee. Niciunele nu au bani să plătească nici facturile de acum, darămite pe cele de la iarnă", a afirmat Peiu.