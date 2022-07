"Din ce am putut constata și din datele primite, as spune că județul Vrancea este cel mai afectat, dar o situație delicată este și în partea de nord a județului Galați. Pentru toate zonele afectate sunt constituite comisii din prefecturi care constată, la fața locului, gradul de afectare pentru fiecare cultură în parte", a afirmat Petre Daea, la Realitatea Plus.

Ministrul Agriculturii a evidențiat și faptul că acolo unde sistemele de irigații funcționează, fie pentru că au fost refăcute cele vechi, fie pentru că agricultorii au achiziționat unele moderne, situația este mult mai bună.

"Am constatat cu satisfacție că acolo unde sistemele de irigații funcționează și apa ajunge la rădăcina plantelor, lucrurile stau bine și vegetatia este normală, iar producțiile se anunță bune. În schimb, acolo unde a lipsit apa, avem situații unde planta a trecut de intervalul de ofilire, iar aici nu se mai poate face nimic, indiferent ce i-ai da sau dacă vin ploi suficiente," a mai precizat Daea, în direct la Realitatea Plus.

APROAPE 3 SFERTURI DIN SUPRAFAȚA ROMÂNIEI ESTE AFECTATĂ DE SECETĂ

Potrivit unei estimări recente a Ministerului Mediului, 70% din suprafața României este afectată de secetă pedologică.

Cele 40 de lacuri stratetegice sunt la un grad de umplere de 68%, dar sunt zone în care bazine hidrografice sunt afectate puternic de secetă, iar unele bazine au secat total. Aceste date sunt îngrijorătoare, iar următoarele 3 săptămâni vor fi caracterizate de aceste fenomene extreme și urmează un nou val de căldură, care va amplifica acest fenomen de secetă.