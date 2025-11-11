Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis că Detaşamentul de pompieri Alba Iulia intervine pe strada V. Goldiş din Alba Iulia, după un apel la 112 prin care s-a sesizat un miros de gaz pe casa scării a unui bloc.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor, dar şi un echipaj al DelgazGrid.

Între timp, a fost oprită alimentarea cu gaz a blocului.

”De asemenea, în urma recunoaşterii în teren, în interiorul unui aprtament a fost găsită o persoană decedată. Se lucrează pentru ventilarea apartamentului şi a casei scării de bloc.

Ca urmare a măsurătorilor efectuate de către echipajul DelgazGrid, concentraţia de gaz (CH4) este negativă (0), fiind verificate atât apartamentul, cât şi casa scării”, a informat ISU Alba.