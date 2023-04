„Drumul, pe timp de ploaie este impracticabil. Pe acest drum nu intră maşina de gunoi, pompieri, salvare dacă plouă. Noi locuitorii avem nevoie de maşini de teren să putem circula pe acest drum. Am fost de nenumărate ori la dl. primar să-i spun de situaţie şi i-am cerut să găsească o rezolvare, dar m-a trimis înapoi în Italia, unde am lucrat o perioadă dacă nu-mi convine drumul. Am trimis o somaţie primăriei, somaţie primită în data de 28.06.2021, prin care solicitam să adopte într-un termen rezonabil o hotărâre de consiliu local care să prevadă măsuri urgente pentru reabilitarea acestui drum. Nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care am formulat prezenta acţiune în contencios, subsemnatul fiind o persoană vătămată conform art. 2 alin 1 din Legea 554/2004”, susţine băcăuanul.

Acesta a mai povestit pentru Ziarul de Bacău faptul că primarul comunei a încercat chiar să îl şicaneze de când a ridicat problema străzii.

Acesta este, de altfel, și motivul pentru care vecinii au fost speriaţi să se alăture demersului său.

„Iarna, maşina de deszăpezire trece cu lama sus pe strada noastră. Nu mai zic ca a trimis oameni de la Primărie să mă verifice, dacă am totul în regulă cu casa. Vecinii vor şi ei asfalt, vă daţi seama, dar le e frică de primar”, a mai spus localnicul.

