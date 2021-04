Singura sansa ar fi o interventie in Turcia, care costa 6000 euro. Interventia presupune implantarea unei proteze si a unor suruburi de sustinere a coloanei, si interventia asupra unor stenoze si a unor operatii anterioare care in timp au creat alte probleme.

"In spitalele private din tara, interventia costa peste 10.000 euro, iar la alte spitale de stat nu mai are timpul necesar sa ajunga, avand in vedere programarile foarte tarzii din cauza pandemiei,va expira valabilitatea investigatiilor si analizelor preoperatorii efectuate si nu in orice spital se poate face implantul de care are nevoie.

Colega noastra a mai suferit in urma cu cativa ani de un neoplasm mamar, are un copil minor in intretinere si are nevoie de ajutorul nostru. In cazul in care nu efectueaza operatia, exista riscul de paralizie a membrelor inferioare." a tramsmis SNPPC.