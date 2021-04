Varianta a fost detectată la o femeie de 34 de ani care prezenta simptome minore, scriu jurnaliștii de la Agerpres.



Pacienta a declarat că nu a călătorit recent pe teritoriul Braziliei sau în afara ţării, potrivit lui Paulo Menezes, directorul centrului de urgenţă pentru coronavirus din Sao Paulo. Mutaţiile se produc în mod constant în cazul virusurilor şi apar atunci când structura genetică se modifică în timpul replicării.



Unele modificări oferă avantaje agentului patogen. Spre exemplu, astfel se poate facilita transmiterea virusului. Variantele anterioare notabile de coronavirus au fost detectate pentru prima dată în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia.

Brazilia este una dintre ţările cele mai afectate de pandemie. Numai Statele Unite au înregistrat un număr mai mare de infecţii şi decese. În statul sud-american, mai mult de 320.000 de oameni au pierdut lupta cu noul coronavirus.



În Brazilia, numărul-record zilnic de decese asociate coronavirusului este depăşit în mod regulat. Ministerul Sănătăţii a anunţat miercuri 3.869 de decese în 24 de ore, doborând recordul precedent, stabilit ziua anterioară, de 3.780 de morţi.

Brazil has detected a new Covid-19 variant in Sao Paulo state that is similar to the one first seen in South Africa, the head of the state's Butantan biomedical institute said on Wednesday. https://t.co/Z7Y9WgPXMh