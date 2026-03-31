Accidentul s-a produs pe DN 14, în localitatea Copşa Mică.
”Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14 pe direcţia Sibiu-Mediaş, o femeie de 39 de ani din Micăsasa a acroşat o minoră de 16 de ani din Copşa Mică, care traversa drumul în zona trecerii pentru pietoni amplasată în apropiere de intersecţia cu Valea Viilor”, a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.
Adolescenta a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD. Ea a suferit contuzii la o mână şi un picior şi acuza dureri toracice, fiind transportată la CPU Mediaş conştientă.
Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi luarea măsurilor legale.
Traficul rutier se desfăşoară aternativ.
Bolojan susține că 2026 va fi un an mai greu decât s-a estimat: "O creștere de prețuri înseamnă o ușoară contracție economică"