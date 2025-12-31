Noroc ... cu porția: peștele de Revelion a devenit un lux. Românii cumpără tot mai puțin

Noroc cu porția: peștele de Revelion a devenit un lux. Românii cumpără tot mai puțin
Peștele rămâne simbolul norocului de Revelion și este preparatul care conform tradiției, trebuie să se regăsească pe masa românilor la trecerea dintre ani. Însă prețurile au explodat, iar în piețe bate vântul. Românii, mai ales pensionarii, fie își cumpără o bucata mică de pește fie deloc. Comercianții spun că sunt mai puțini clienți, iar cumpărăturile se fac cu măsură. 

Carnea de porc, odinioară nelipsită, a devenit un lux. Cozonacii se cumpără mai rar, iar vinul bun este înlocuit cu alternative mai ieftine. Nici pestele, considerat norocul noului an, nu se mai cumpără ca in anii trecuți.

Prețurile au crescut, în medie, cu aproximativ 20%. Un kilogram de caras costă 22 de lei, crapul se vinde cu 30 de lei kilogramul, iar cel sălbatic ajunge la 33 de lei.

Mai accesibile rămân hamsiile sărate, la 15 lei kilogramul, și scrumbia la 25 de lei kilogramul. Chiar și așa, oamenii spun că nu pot renunța la tradiție chiar dacă anul acesta vor cumpăra mai puțin decât în alți ani.

Astfel, în 2025 peștele a devenit simbolul unei sărbători modeste, al unui Revelion trăit cu frâna trasă. 