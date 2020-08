Noi discuții la Ministerul Sănătății. Conducerea Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța”, față în față cu Nelu Tătaru și Raed Arafat

Sindicaliștii de la Federația Ambulanța au ieșit de la întâlnirea cu ministrul Sănătății - Nelu Tătaru și secretarul de stat Raed Arafat.

”La aceste discuții am fost invitat de domul ministru, am stat mai bine de două ore la discuții, am discutat 12 puncte. Temele principale țin de probleme sociale care crează nemulțuri, stimulentele de risc. S-a stabilit foarte clar că se acordă acest stimulent și pentru pacienții suspecți, nu doar pentru cei infectați, că noi nu avem de unde să știm dacă un pacient este confirmat până nu i se fac teste. Așteptăm răspunsul CCR referitor la acest aspect, că legea a fost contestată”, a declarat Gheorghe Chiș, președintele Federației Ambulanța, la Realitatea PLUS.

Conducerea Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța” din România apreciază și mulțumește ministrului Sănătății pentru invitație și apreciază disponibilitatea pe care o manifestă pentru dialog.