Șeful statului consideră că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, „contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală”. De asemenea, măsura intră în contradicție cu recentele decizii ale Guvernului privind ajustarea fiscal-bugetară, inclusiv creșterea impozitului pe veniturile din criptomonede de la 10% la 16%, parte din pachetul II de reforme pentru care Executivul și-a angajat răspunderea, a transmis Administrația Prezidențială.

În cererea de reexaminare, președintele avertizează că derogarea fiscală:

„afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală”

„creează un precedent periculos de tratament preferențial”

„slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român”

„transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare”

Totodată, se atrage atenția că articolul care introduce scutirea a fost adăugat în Camera decizională fără o evaluare a impactului bugetar, încălcând astfel exigențele constituționale.

În acest context, Nicușor Dan solicită Parlamentului „reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și menținerii unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României.”