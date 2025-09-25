Din verificările efectuate de auditorii Curții de Conturi s-a constatat și situația de ocupare a unor suprafețe de teren de către beneficiari care nu au depus solicitări în acest sens.

„Astfel de situații au fost constatate la nivelul Direcției Silvice Argeș, unde suprafața totală de 13,41 ha este ocupată de SC OMV PETROM SA fără a exista documente de aprobare a ocupării. În lipsa aprobărilor necesare, totuși între cele două părți, respectiv Direcția Silvică Argeș și SC OMV PETROM SA, au fost încheiate o serie de „antecontracte” din conținutul cărora reiese că, prin acestea, nu s-au stabilit raporturi juridice privind locațiunea, ele fiind în fapt promisiuni de dare în locație (ocupare temporară), care nu reprezintă un titlu pentru ocuparea terenului, așa cum prevederile legale o impun. De asemenea, conform acestor antecontracte, promitentul locator (SC OMV Petrom SA ) avea obligația achitării contravalorii folosinței terenurilor (folosință pe care nu a obținut-o conform prevederilor legale) în cuantumul unei chirii, al cărei calcul s-a realizat prin utilizarea, ca reper, a formulei prevăzute în Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligațiilor bănești”, arată raportul de la Curtea de Conturi.

„Pentru perioada 2021-2023 (conform situației prezentate), a fost încasată suma totală de 3.403.848,45 lei, iar în anul 2024, suma de 1.457.917,19 lei. Însă, în cazul unei ocupări temporare aprobate conform legii, ocupantul nu avea numai obligația plății chiriei, ci și constituirea unei garanții financiare și alte obligații, legate de compensarea contravalorii:

– pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice;

– cheltuielilor de reinstalare a vegetației forestiere şi de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv;

– obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național.

Astfel, obligaţiile ocupantului nu se rezumă numai la chirie, ci sunt calculate (dacă este cazul) toate obligațiile prezentate mai sus, ceea ce nu s-a întâmplat în situația de față”, spun cei de la Curtea de Conturi.

În concluzie:

– SC OMV Petrom SA ocupă suprafața totală de 13,41 ha, fără a exista aprobări emise conform prevederilor legale în acest sens;

– pentru suprafața pe care RNP Romsilva – DS Argeș o administra în baza amenajamentelor silvice existente, nu s-a constatat prezența obiectivelor petroliere înainte de anul 2021, deși pe suprafețele respective s-au derulat controale de fond și controale parțiale conform prevederilor legale în vigoare;

– cu toate că DS Argeș a solicitat ocupantului terenurilor, respectiv SC OMV PETROM SA, întocmirea și transmiterea documentelor legale ce se impun în vederea emiterii aprobării de ocupare temporară și i-a comunicat acestuia faptul că „în cazul netransmiterii celor solicitate, ne vom adresa instanței de judecată”, în fapt, ocupantul nu s-a conformat și nici direcția silvică nu a întreprins demersuri în instanță”.

Apoi, au fost descoperite prejudicii în sumă de 2.918.352,87 lei, respectiv prin acceptarea şi efectuarea de plăți din fonduri publice a unor sume nedatorate în cuantum de 10.466,47 lei, ca urmare a ajustărilor întregului preț al contractului, inclusiv a marjei de profit (DS Argeș, 9.710 lei – încasată în timpul auditului și DS Călărași în valoare de 756,47 lei), scrie Jurnal de Argeș.