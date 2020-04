Nelu Tătaru: Încă nu am urcat acea pantă, mai avem două săptămâni. Vom mai avea decese

"Rămân aceleași precauții, încă nu am urcat acea pantă, mai avem vreo două săptămâni, sperăm să avem o creștere progresivă, nu exponențială. Vom avea și decese, în rândul celor pe care în aceste momente îi vedeți pe Terapie Intensivă, cu anumite morbidități. Trebuie să mai avem răbdare, chiar dacă este la limită. Să rămânem în izolare. Trebuie să înțelegem că un Paște făcut singuri anul acesta pregătește un Paște petrecut împreună în anii ce urmează”, a declarat ministrul Sănătății.

”Aceste Sfinte Sărbători de Paște sunt altfel decât le-am avut până acum, sunt sărbători în izolare, în care ne pregătim viitorul”, a mai spus Nelu Tătaru.

Managerii de spitale trebuie să achiziționeze materialele de protecţie necesare, dar și să se asigure că sunt gestionate cu responsabilitate, a precizat ministrul Sănătății, care a anunțat și că a crescut capacitatea de testare.

"Am marit si capacitatea de testare, la Barlad am facut primele testari, suntem cu 57 puncte de testare aprobate, capacitatea aparatelor este de 6000 de teste pe zi. Si atunci vom avea teste mai putine facute. In acest moment, avem o capacitate de testare, vrem sa ajungem cu ea la maximum, vrem sa ajungem ca testele sa aiba acelasi rezultat in aceeasi zi, dar cel mult 24 de ore", a mai spus Tataru.