INGREDIENTE:

500 g cartofi,

500 g ciuperci proaspete sau congelate,

2 cepe,

1 morcov,

50 g margarină vegetală,

4 linguri ulei,

3 linguri bulion,

sare și piper,

plus verdeață (mărar și/sau pătrunjel).

MOD DE PREPARARE:

Cartofii se curăță, se taie cuburi și se fierb până încep să se înmoaie. Apoi se scurg bine și se pasează împreună cu margarina, sare și piper, obținându-se un piure moale și omogen.

Ceapa și morcovul se tocă fin și se călesc în ulei până devin translucide. Apoi se adaugă ciupercile tăiate cubulețe și se lasă să se înăbușe până scade apa lăsată de ele.

După ce compoziția s-a mai răcit ușor, se adaugă bulionul și verdeața tocată; se amestecă bine pentru omogenizare.

Se unge o tavă cu margarină sau puțin ulei. Se așază un strat de piure de cartofi, apoi un strat de ciuperci cu legume, alternând până la epuizarea ingredientelor. Ultimul strat trebuie să fie de piure de cartofi.

Tava se introduce într-un cuptor preîncălzit la 180 °C și se coace aproximativ 30 de minute, până când stratul superior devine rumen și ușor crocant, potrivit sursei.