Mobilizare de urgență în Ungaria. Un avion neautorizat, interceptat în zona centralei nucleare Paks

Publicat 29 aug. 2026, 16:43 Sursă Realitatea PLUS

Alertă maximă de securitate în Ungaria. Mai multe avioane de vânătoare Gripen au fost ridicate de urgență de la sol după ce o aeronavă ușoară, presupusă a fi fost furată de pe aerodromul din Kalocsa, s-a îndreptat direct spre zona protejată a centralei nucleare Paks. Incidentul s-a încheiat cu o aterizare forțată în apropierea obiectivului strategic, potrivit anunțului făcut de ministrul Apărării de la Budapesta.

Distribuie articolul