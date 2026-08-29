Mobilizare de urgență în Ungaria. Un avion neautorizat, interceptat în zona centralei nucleare Paks

Alertă maximă de securitate în Ungaria. Mai multe avioane de vânătoare Gripen au fost ridicate de urgență de la sol după ce o aeronavă ușoară, presupusă a fi fost furată de pe aerodromul din Kalocsa, s-a îndreptat direct spre zona protejată a centralei nucleare Paks. Incidentul s-a încheiat cu o aterizare forțată în apropierea obiectivului strategic, potrivit anunțului făcut de ministrul Apărării de la Budapesta.
Alertă de securitate la centrala nucleară Paks din Ungaria, după ce o aeronavă ușoară, presupusă a fi fost furată, s-a îndreptat spre obiectivul strategic. Forțele de Apărare Maghiare au detectat imediat aparatul de zbor pe radar și au ridicat de la sol o pereche de avioane de vânătoare Gripen pentru interceptare.
Centrala Paks beneficiază de un spațiu aerian strict protejat, având o zonă de interdicție civilă pe o rază de trei kilometri și o altitudine de până la 6.000 de metri. Intrarea neautorizată a vehiculului aerian a declanșat automat o procedură militară de urgență.
Aterizare forțată și mobilizare militară la Gerjen
Incidentul s-a încheiat la scurt timp după interceptare, când avionul de mici dimensiuni a executat o aterizare de urgență pe un câmp din apropierea localității Gerjen. Avioanele Gripen au survolat zona pentru a localiza aeronava avariată și au oferit acoperire până la sosirea echipajelor de prim ajutor și a unui elicopter de salvare.
Poliția și anchetatorii au preluat cercetările la fața locului. Potrivit primelor informații furnizate de autorități, evenimentul nu s-a soldat cu victime umane.
Suspiciuni de furt de pe aerodromul Kalocsa
Conform presei maghiare, aeronava implicată este un model Cessna 172. Aceasta ar fi fost sustrasă de pe aeroportul din Kalocsa de către un tânăr născut în anul 2002.
În timpul manevrelor de aterizare pe terenul agricol, aparatul de zbor a suferit daune structurale semnificative. Trenul de aterizare s-a rupt la contactul cu solul, iar avionul s-a oprit pe o parte. Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea altor riscuri, în timp ce motivul exact al acțiunii pilotului rămâne necunoscut.
Concluziile anchetei
Reprezentanții Ministerului Apărării au punctat că episodul demonstrează eficiența sistemului de alertă timpurie. Timpul rapid de reacție – de la detectarea pe radar până la interceptare și acordarea de sprijin la sol – confirmă capacitatea de intervenție permanentă a forțelor aeriene.
Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili cu precizie modul în care aeronava a fost preluată ilegal și intențiile reale din spatele zborului spre zona Paks.
„Alarma neobișnuită…
În această dimineață, un bărbat s-a gândit să încerce un avion de mici dimensiuni parcat la Kalocsa. Nu a stat prea mult pe gânduri și a pornit cu aparatul de zbor spre Paks. Radarele Forțelor Armate au detectat imediat avionul, iar perechea de aeronave de vânătoare aflată în serviciul de luptă s-a ridicat de urgență în aer.
Câteva minute mai târziu, avionul de mici dimensiuni a efectuat o aterizare forțată în zona Gerjen. Avioanele Gripen au localizat aparatul avariat și au rămas deasupra zonei până la sosirea elicopterului de salvare și a echipajelor terestre. Poliția și autoritățile competente au sosit de asemenea la fața locului, fiind demarate cercetările și ancheta.
Întâmplarea arată clar ce înseamnă starea de alertă în practică: să detectezi, să reacționezi, să identifici și să ajuți – imediat.
Forțele Armate Ungare sunt pregătite. Atât în aer, cât și pe sol. 24 de ore din 24.
Cel mai important lucru este însă că, potrivit informațiilor noastre actuale, nicio persoană nu a fost rănită.
Mulțumiri militarilor pentru reacția rapidă și pentru profesionalism!”, a scris ministrul ungar al Apărării.