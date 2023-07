"AUR va mai crește puțin. E greșit să-i spunem partid extremist, este un partid suveranist, naționalist, anti-sistem. E o chestie în toată lumea, în Italia a câștigat alegerile un partid asemănător, în Austria al doilea partid este de aceiași facutura că și AUR. Există o reacție a suveranistilor, o reacție a anti-progresistilor care e evidență și care se întâmplă și în România.

Eu zic că AUR e greu de mișcat de pe locul 2 în perioada următoare, mai ales că nu are cine, astăzi. PNL după ce a avut 3 guverne, Orban, Citu și Nicolae Ciucă, ultimul rezonabil. Ludovic a și prins cea mai proastă perioada, nu a fost un prim ministru slab dar nici grozav, dar a plecat cu o imagine proastă. Incapacitatea evidență a lui Nicolae Ciucă de a fi politician, e evident că PNL-ul duce o lipsa de lider. Îl simpatizez pe Nicolae Ciucă, nu îl cunosc personal, dar e clar că nu are puterea de a tracta partidul după el. PNL nu are nicio șansă în actuală structura de conducere să crească. A și venit la guvernare cu liga a 2-a de lideri", a declarat Miron Mitrea.

Intenția de vot pentru principalele partide: PSD - 28,7% AUR-20,1% PNL-18% USR-12,7%, conform unui sondaj INSCOP.