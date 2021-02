Ministrul Educației: 15% din școlile din România au autorizație de securitate la incendiu

"Scolile din Romania, cele aproape 17.000 de scoli cu personalitate juridica si structuri arondate functioneaza in 26.471 de cladiri in total. Dintre acestea, 15% au autorizatie la incendiu, aproape 20% sunt in curs de obtinere a acestei autorizatii, aproape 50% nu necesita, conform legii autorizatie. Si sunt 15% care, conform legii, au nevoie de autorizatii de securitate la incendiu si nu au aceasta autorizatie", a declarat Sorin Cimpeanu, duminica seara, la un post tv.

Acesta a mentionat ca acest numar include caminele, cantinele si salile de sport, pe langa imobilele in care se desfasoara actul didactic.

Sorin Cimpeanu a precizat ca aceste cladiri scolare sunt in administrarea autoritatilor locale si acestea sunt responsabile de obtinerea autorizatiilor de securitate la incendiu.

Ministrul a subliniat ca, de la preluarea portofoliului Educatiei, incearca sa "accelereze" procesul obtinerii autorizatiilor de catre unitatile didactice care nu le detin.