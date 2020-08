Măsuri pentru copiii care suferă de anumite afecțiuni, la începutul noului an școlar. Anunțul Ministrului Educației - Monica Anisie

”Normele sanitare pe care Ministerul Sănătății le-a elaborat prevăd și măsuri pentru copiii care suferă de anumite afecțiuni. Aceștia, la cererea părinților și cu avizul medicului de familie sau a unui medic specialist, vor prezenta școlii o cerere pentru desfășurarea activității în sistem online. Au fost multe propuneri venite și către Ministeru Educației și către cel al Sănătății în ceea ce privește acest ghid. Noi lucrăm împreună, pentru că vom da un ordin comun. Voi discuta cu ministrul Tătaru toate propunerile. Medicii cunosc cel mai bine situația.

Ministerul Educației se ocupă de procesul de învățământ. În această perioadă s-a lucrat intens că ne pregătim pentru începutul de an școlar. Am elaborat metodologiile pentru examenele naționale de anul viitor, am elaborat ghiduri metodologice pentru combaterea îmbolnăvirilor pentru fiecare nivel de învățământ, fiecare director, inspector, astfel încât fiecare să știe cum să reacționeze, am realizat reperele metodologie pentru fiecare disciplină, pe fiecare clasă. Astfel ajutăm profesorii să realizeze activitatea didactică foarte bine.

Să dăm repere metodologice pentru modalitatea în care ar putea să recupereze ceea ce în perioada în care au fost suspendate cursurile nu s-a realizat. Când revin la cursuri, profesorii vor pregătiți prin reperele pe care noi le-am dat și prin modalitatea de formare. În această perioadă au fost formați peste 45.000 de profesori numai prin Casele corpului didactic și 15.000 de profesori prin proiectul Ministerului și prin alți furnizor de formare. Din 24 august a început programul de formare a profesorilor pentru a putea folosi platformele”, a declarat Monica Anisie, miercuri seara, la un post TV.