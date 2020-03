Măsură fără PRECEDENT: jurnalișii de la 3 mari publicații americane, expulzați din China

Aflată deja într-o puternică perioadă de escaladare a tensiunilor dintre cele două superputeri, China a anunțat, marți, că va expulza jurnaliștii americani care lucrează pentru New York Times, The Wall Street Journal și The Washington Post. De asemenea, a solicitat ca respectivele publicatii, precum si revistele Voice of America si Time, sa furnizeze guvernului chinez informatii detaliate despre operatiunile lor, relateaza New York Times.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol