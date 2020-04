Mărturia sfâșietoare a unui medic infectat la Suceava: "Noi suntem cei care negociem cu Dumnezeu o clipă, o oră, o zi...din viața pacienților noștri"

Medicul militar Mihai Mărginean este specialist în Terapie Intensivă şi a fost detaşat în prima linie la Spitalul Judeţean Suceava chiar când conducerea a fost înlocuită de armată.

"Intr-o dimineata sunt sunat sa vin la adunare si mi se spune ca vin la suceava. Am înteles din prima. Sunt romanii nostri, sunt pacienti, au nevoie de medici, n-au nevoie de soldati. Sunt medic si nu ma cheama sa trag cu pistolul, ma cheama sa ii tratez. Multi mi-au zis ca sunt acolo in prima linie, si am zambit pentru ca eu stiu ca sunt de fapt in ultima, ultima veriga. Dincolo de noi nu mai este nimic, de anestezisti. Noi negociem cu Dumnezeu, o clipa, o ora, o zi..,din viata pacientilor nostri.", a declarat medicul.

Era haos în spitalul județean Suceava. A devenit rapid un adevărat focar din cauza unui pacient care a mințit medicii. Nu le-a spus că vine dintr-o zonă roșie, iar de la o zi la alta tot mai mulți medici, dar și alți bolnavi internați, s-au infectat. Zeci de morți și mii de bolnavi de covid-19, într-un singur județ. Munca medicilor și a asistentelor devenise un chin, iar armata trebuia să le arate că pot fi în continuare eroi și nu trebuie să abandoneze lupta.

Tânărul medic a vorbit și despre pacienți. Și ei sunt eroi, de pe patul de spital, ceea ce văd bolnavii este înspăimântător, spune anestezistul.

"Sa va spun cum se vede terapia intensiva prin ochii unui pacient: un om care sta in pat cu o masca de oxigen si peste cu o masca chirurgicala. Simte ca nu are aer. Poate ii e frig, poate cald, poate ii e foame...in jurul lui se plimba oameni imbracati in combinezoane, fara ochi, si nu are cum sa fie decat o imagine absolut inspaimamntatoare...sunt eroi.", a mai povestit medicul.

Nici pacienții, dar nici cadrele medicale nu duc o luptă ușoară în spital, iar medicul militar îi sfătuiește pe cât mai mulți să rămână în case.